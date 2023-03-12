В Новороссийске задержали избившего подростка в маршрутке мужчину

Следователи задержали 43-летнего жителя Новороссийска, который напал на 16-летнего подростка в маршрутке, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В сообщении говорится, что установлена личность мужчины, причинившего повреждения несовершеннолетнему. Отмечается, что 43-летнему местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам на транспорте общего пользования (пункты «а, в» части 1 статьи 213 УК РФ), он был задержан следователем, передает РИА «Новости».

Установлено, что в среду вечером в маршрутке мужчина, «используя малозначительный повод для выяснения отношений», дважды ударил в лицо незнакомого ему 16-летнего подростка.

В пресс-службе добавили, что фигурант полностью признал свою вину и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в сети появилось видео, как мужчина заходит в салон маршрутки, тянет за куртку одного из пассажиров и начинает бить его в лицо. По словам очевидцев, он напал на подростка из-за того, что тот не уступал свое место. Их растащили другие пассажиры и вытолкнули нападавшего из транспорта.

В феврале несколько молодых людей пристали в автобусе к местной жительнице, на одной из остановок подозреваемые напали на девушку и ее маму, обе получили травмы.

—