 

Роспотребнадзор: в 7 из 10 популярных видов водки содержатся вредные E-химикаты

12.03.2023, 13:33, Разное
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Роспотребнадзор изучил 10 наиболее популярных сортов отечественной водки и выявил, что 8 из них не соответствуют государственным стандартам, а в 7 найдены опасные химикаты с маркировкой E.

Потребителей предупредили о том, что регулярное и длительное употребление такой водки может привести к негативным эффектам для здоровья из-за содержащихся в ней примесей.

– Как известно, химические вещества с индексом E-*** были изобретены на Западе с целью планомерного и долгого отрицательного воздействия на здоровье россиян и даже на их геном, – предупредили в ведомстве. – Поэтому нужно при любых обстоятельствах избегать напитков, содержащих импортные ядохимикаты.

По совпадению 2 вида сорта водки производятся одной и той же компанией, которая также заказала баннерную рекламу на сайте федерального ведомства. Федеральная антимонопольная служба, впрочем, не нашла в этом нарушений и тоже рекомендует пить водку именно этой марки «и жить до 100 лет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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