В РФ выставили на продажу редкий спорткар Pagani Huayra 2022 года за 229 млн рублей

В Благовещенске выставили на продажу редкий суперкар Pagani Huayra 2022 модельного года.

Владелец транспортного средства запросил ценник в размере 229 миллионов рублей. Главным отличием суперкара Pagani Huayra 2022 от остальных экземпляров является то, что здесь предусмотрели кузов из карботаниума, который существенно прочнее, чем у остальных моделей. Кроме того, новинка получила аналоговую приборную панель, а также дисплей мультимедийного комплекса.

Под капотом суперкара Pagani Huayra 2022 установлен 6-литровый битурбированный агрегат на 730 л.с. мощности. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час за 3,3 секунды. Также производителем установлен лимит предельной скорости на уровне 370 километров в час. Всего выпущено около 100 экземпляров, что существенно отразилось на цене машины.