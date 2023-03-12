 

В Москве 12 марта выпадет рекордное количество осадков

12.03.2023, 12:40, Разное
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Ведущий метеоролог компании “Фобос” Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 12 марта, в Москве выпадет рекордное количество осадков.

Общая сумма осадков 12 марта может составить от 23 до 28 миллиметров. Тишковец заявил, что такого количества осадков в послевоенной истории еще не было. Также он отметил, что 11 марта выпало более 20% месячной нормы осадков. В воскресенье выпало до 12-17 миллиметров осадков. Месячная норма в этом случае составляет 39 миллиметров. Тишковец сообщил, что 12 марта 1883 года выпало 29,5 миллиметра осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлено желтое метеорологическое предупреждение из-за ветра и гололеда. Также возможны порывы ветра до 15-18 м/с.


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