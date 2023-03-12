WSJ: USD Coin обвалилась на фоне новостей о банкротстве банка SVB

После того как управляющая компания Circle призналась, что у нее было 3,3 млрд долларов в обанкротившемся Silicon Valley Bank (SVB), криптовалюта USD Coin рухнула в цене. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным издания, инвесторы испугались ситуации с SVB и обналичили более 2 миллиардов долларов в USD Coin. К 11 марта стоимость USD Coin достигла минимальной отметки в 87 центов (обычно USD Coin привязан к доллару США в соотношении 1:1).

Авторы статьи утверждают, что разрыв связи с долларом может вызвать потрясения на криптовалютном рынке, который все еще переживает крах биржи FTX. 11 марта агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что Грег Беккер, генеральный директор американского SVB, продал акции на сумму $3,6 млн за несколько недель до того, как кредитная организация рухнула.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что финансисты с Уолл-стрит обеспокоены новым банковским кризисом в США после падения акций (-60%) SVB, кредитующего технологические стартапы. С подобными проблемами столкнулся ряд американских банков. Экстренный сбор финансовой помощи для пострадавшего SVB привел к панике биржевых трейдеров.