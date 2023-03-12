 

Кабмин расширил программу поддержки зеленых инвестпроектов

12.03.2023, 12:31, Новости дня
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Правительство РФ расширило поддержку инвестиционных проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, сообщила пресс-служба кабмина.

Как сообщили в пресс-службе, теперь претендовать на льготное финансирование смогут проекты, связанные с расчисткой и восстановлением водных объектов, с возведением энергоэффективного жилья, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии, передает ТАСС.

Получить финансирование могут проекты, связанные с производством аккумуляторных батарей, их утилизацией и повторным использованием, а также модернизацией и ремонтом инфраструктуры для транспортировки водорода.

Отмечается также, что получить льготное финансирование смогут проекты, при реализации которых используется технология электрических тепловых насосов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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