Сенатор Карасин назвал предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»

Украинские предложения о переименовании РФ в «Московию» указывают на «диагноз» киевских пропагандистов, сообщил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Карасин в своем Telegram-канале написал, что прогрессирующее «слабоумие» киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. По его словам, «придумки типа «московии» указывают на диагноз». «Так может дойти до матерщины», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования РФ в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».

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