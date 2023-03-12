 

Сенатор Карасин назвал предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»

12.03.2023, 12:31, Новости дня
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Украинские предложения о переименовании РФ в «Московию» указывают на «диагноз» киевских пропагандистов, сообщил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Карасин в своем Telegram-канале написал, что прогрессирующее «слабоумие» киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. По его словам, «придумки типа «московии» указывают на диагноз». «Так может дойти до матерщины», – сказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования РФ в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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