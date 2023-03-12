 

Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды

12.03.2023, 12:31, Новости дня
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Минздрав РФ предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства.

По сообщению пресс-службы, в связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением, Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице.

Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, а в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, передает РИА «Новости».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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