Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды
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Минздрав РФ предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства.
По сообщению пресс-службы, в связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением, Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице.
Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, а в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, передает РИА «Новости».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров.
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