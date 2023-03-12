Мнение: Про диалог из «Нюрнберга»

Сходил в кино. Посмотрел фильм «Нюрнберг». Шняга. Думал, что фильма про Нюрнбергский процесс, оказалось, что судебный процесс над военными преступниками нацистской Германии – это всего-лишь обертка….

В общем, не зацепил меня фильм. И писать про него не собирался.

Но мой старинный френд koka_lermont выложил небольшой отрывок из фильма.

– Вы убили моего сына!

– Где? — спрашивает капитан Игорь Волгин.

– В Сталинграде.

– А что он там делал, ваш сын?

– Он защищал Родину!

В этом диалоге, приведенном koka_lermont нет последней фразы главного героя фильма – капитана Волгина. С этой фразой в которой всего три слова, диалог наполняется совершенно другим смыслом. Особенно сейчас, когда уже второй год идет специальная военная операция России на Украине.

– Вы убили моего сына!

– Где? — спрашивает капитан Игорь Волгин.

– В Сталинграде.

– Что он там делал, ваш сын?

– Он защищал Родину!

– В чужой стране?

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