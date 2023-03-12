 

Мнение: Про диалог из «Нюрнберга»

12.03.2023, 12:30, Разное
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Сходил в кино. Посмотрел фильм «Нюрнберг». Шняга. Думал, что фильма про Нюрнбергский процесс, оказалось, что судебный процесс над военными преступниками нацистской Германии – это всего-лишь обертка….

В общем, не зацепил меня фильм. И писать про него не собирался.

Но мой старинный френд koka_lermont выложил небольшой отрывок из фильма.

– Вы убили моего сына!
– Где? — спрашивает капитан Игорь Волгин.
– В Сталинграде.
– А что он там делал, ваш сын?
– Он защищал Родину!

В этом диалоге, приведенном koka_lermont нет последней фразы главного героя фильма  – капитана Волгина. С этой фразой в которой всего три слова, диалог наполняется совершенно другим смыслом. Особенно сейчас, когда уже второй год идет специальная военная операция России на Украине.

– Вы убили моего сына!
– Где? — спрашивает капитан Игорь Волгин.
– В Сталинграде.
– Что он там делал, ваш сын?
– Он защищал Родину!
– В чужой стране?

Источник: Ирек Муртазин


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