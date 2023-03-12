Кто-то есть – Личное мнение
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В общем, зря мы сватали Алку Филиппу. Тут он заявил, что у него уже кто-то есть.
Кто же есть? Почему Жемчужина эстрады скрывает личное?
Фото: Соцсети
Филипп ответил на эти вопросы.
«Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Но в душе есть это чувство и стимул жить дальше и творить».
Получается, что даже живут вместе. Возвращается домой, но кто это, Бедросович говорить не стал.
Кто-то есть — это хорошо для Филиппа. Для Алки, конечно, плохо, потому что жених оказался занят.
Или специально так сказал, чтобы сразу отмазаться от воссоединения с Пугачёвой?
Последнее время стало модным говорить, что кто есть, но показывать не буду. Лолита, вон, прекратила кричать на каждом углу тоже. Кто-то есть — идеальный ответ на все вопросы.
А даже если и нет никого, то всё равно можно сказать, что есть.
А вы так делали? Говорили, что кто-то есть? Зачем?
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Источник: Лена Миро
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