Кто-то есть – Личное мнение

В общем, зря мы сватали Алку Филиппу. Тут он заявил, что у него уже кто-то есть.

Кто же есть? Почему Жемчужина эстрады скрывает личное?



Фото: Соцсети

Филипп ответил на эти вопросы.

«Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Но в душе есть это чувство и стимул жить дальше и творить».

Получается, что даже живут вместе. Возвращается домой, но кто это, Бедросович говорить не стал.

Кто-то есть — это хорошо для Филиппа. Для Алки, конечно, плохо, потому что жених оказался занят.

Или специально так сказал, чтобы сразу отмазаться от воссоединения с Пугачёвой?

Последнее время стало модным говорить, что кто есть, но показывать не буду. Лолита, вон, прекратила кричать на каждом углу тоже. Кто-то есть — идеальный ответ на все вопросы.

А даже если и нет никого, то всё равно можно сказать, что есть.

А вы так делали? Говорили, что кто-то есть? Зачем?

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