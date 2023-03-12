В Москве разоблачили банду лжеблогеров

Столичная полиция задержала восемь участников ОПГ, более двух лет незаконно выдававших себя за «блогеров-инфлюенсеров».

Преступники публиковали в социальных сетях тысячи постов, каждый месяц проводили марафоны, при этом никто из членов банды не имел профильного образования по специальности «журналист» и лицензии на коммерческую публикацию материалов в Сети.

На противоправную деятельность молодых людей обратили внимание члены движения «Пенсионеры за чистый Интернет».

– В ходе проверки было установлено, что подозреваемые не имели законных оснований для работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также уклонялись от уплаты налогов, – рассказал официальный представитель московской полиции Михаил Воронов.

В настоящий момент все лжеблогеры задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодым людям грозит до пяти лет тюремного заключения и крупный денежный штраф.

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