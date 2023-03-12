 

В Южной Корее сфотографировали прототип нового кроссовера Hyundai Mufasa

12.03.2023, 11:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная компания Hyundai готовится выпустить обновленную версию кроссовера Hyundai ix35.

Официальный дебют транспортного средства ожидается в течение 2023 года. В Сети уже доступны изображения транспортного средства. Предполагается, что новый паркетник для внутреннего рынка выйдет под названием Mufasa. Не исключено, что первоначально приобрести кроссовер смогут исключительно на китайском рынке. Кроме того, фотошпионами удавалось обнаружить прототип во время тестовых заездов.

Автомобиль получил под капотом 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 160 л.с. Также не исключено, что кроссовер выйдет в более продвинутых модификациях, которые пока остаются засекреченными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.20 / Пашинян предложил ввести санкции против «Турецкого потока» и АЭС «Аккую»

20.11.22 / Дорогое платье – Личное мнение

06.11.22 / Мнение: Задачи и маркеры

09.06.22 / Мнение: Борьба против пацифизма в разгаре с 2017 года

07.09.20 / ПОВЕРЖЕННЫЙ ПЕКИН

17.06.22 / Бразильский кандидат: тщательно подготовленная легенда предполагаемого российского шпиона

27.06.22 / Newsmax – Трамп заявил, что США больше «не великая страна, а посмешище»

10.12.20 / Уволенного замгендиректора «Победы» трудоустроят в «Зените»

20.10.20 / Скандалы: Властелины колес

19.10.20 / Армия: Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика