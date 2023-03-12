В Южной Корее сфотографировали прототип нового кроссовера Hyundai Mufasa

Известная компания Hyundai готовится выпустить обновленную версию кроссовера Hyundai ix35.

Официальный дебют транспортного средства ожидается в течение 2023 года. В Сети уже доступны изображения транспортного средства. Предполагается, что новый паркетник для внутреннего рынка выйдет под названием Mufasa. Не исключено, что первоначально приобрести кроссовер смогут исключительно на китайском рынке. Кроме того, фотошпионами удавалось обнаружить прототип во время тестовых заездов.

Автомобиль получил под капотом 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 160 л.с. Также не исключено, что кроссовер выйдет в более продвинутых модификациях, которые пока остаются засекреченными.