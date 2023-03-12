 

Сердцу опасны пристрастие к токсичные веществам, а также малоподвижный образ жизни

12.03.2023, 11:15, Разное
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Россиянам рассказали о пяти факторах, которые негативно влияют на сердечную деятельность.

Андрей Титаренко, кардиохирург из Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Шумакова, перечислил несколько самых вредных для сердца привычек. К ним относятся пристрастие к вредным веществам, таким как табак и другие курительные смеси, алкоголь и запрещенные вещества, малоподвижный образ жизни, чрезмерное питание, недосыпание и стресс.

Николя Ламблен, кардиолог из французской университетской клиники в Лилле, ранее выявил симптомы сердечных заболеваний. За один день пациент, страдающий болезнью сердца, может набрать один килограмм, так как задержка воды вызывает быстрый набор веса. По словам кардиолога, одышка может являться показателем болезни сердца и не должна игнорироваться.


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