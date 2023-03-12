Кто против панды?

Перечисляем чиновников, которые добивались объявления WWF (Всемирный фонд дикой природы) иноагентом.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) (ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ.

«Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов» — так российский Минюст на своем сайте обосновал включение в реестр иностранных агентов Всемирного фонда дикой природы.

Из этого пояснения в принципе уже понятно, кто стал бенефициаром решения: лоббисты промышленных проектов, вызывавших критику защитников природы.

Экологические организации давно под прицелом Минюста. Звезды «агентов» в разные годы нашивали на «Беллону»*, «Серебряную тайгу»*, «Кольский экологический центр»*, сыктывкарское молодежное объединение «Этас»*, «Экологическую вахту Сахалина»*… Из последних жертв — движение «42»* из Республики Коми, которое занималось экопросвещением.

Несмотря на кажущуюся рандомность включения в этот список, в репрессиях есть логика: охрана природы по-прежнему мотивирует жителей самых разных регионов страны на защиту своих прав, заставляет выходить на протесты и даже, как в истории с мусорным полигоном на Шиесе, добиваться результатов. Однако WWF, пожалуй, самый системный и в хорошем смысле договороспособный фонд, который, имея признанный авторитет в мире, в РФ стремился не конфликтовать с властью или загрязнителями открыто, а мягкой силой добиваться перемен к лучшему.

Фонд с пандой на логотипе — это вообще не про политику, и обвинить его в «экологическом экстремизме» (сомнительный термин, изобретенный чиновниками для шельмования активистов) крайне затруднительно.

Абсолютная рукопожатность WWF даже с точки зрения российских аппаратчиков выразилась, например, в пространном поздравлении фонда Путиным по случаю 20-летия организации. Было это в 2014 году, президент хвалил экологов за восстановление популяции европейского зубра, защиту снежного барса от браконьерства, сохранение амурского тигра, возвращение леопарда на Кавказ, а также за продвижение закона «О защите морей от нефтяного загрязнения» и участие в разработке законов, ужесточающих ответственность за добычу и оборот краснокнижных животных.

Охранная грамота перестала действовать в 2022 году. Именно тогда Минюст впервые попросили признать фонд иноагентом. Кто? Возмущенная «общественность» в лице Российского экологического общества. Эта контора, как указано на ее сайте, объединяет «экологически ответственный бизнес, органы государственной власти федерального и регионального уровня, эколидеров и граждан».

В прошлом апреле РЭО пожаловалось Минюсту, что сталкивается с «недружественными действиями» WWF и «Гринпис» в отношении государственной экологической политики.

В частности, эти организации якобы формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы.

Минюст, однако, ответил, что юридических оснований для включения организаций в реестр иноагентов нет. Дело в том, что они — международные, на такие структуры статус иноагентов не может распространяться. Это как включить в реестр ЮНИСЕФ или ЮНЕСКО.

Рашид Исмаилов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

</picture></div>

Александр Якубовский. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

</div></picture></div>

Сергей Иванов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

</div></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source>

—