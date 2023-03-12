МЧС: Якобы мирный житель получил ранения в ЛНР при взрыве неизвестного устройства

Мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

По сообщению ведомства, в Первомайскую больницу доставили мужчину 1969 года рождения с диагнозом травматический отрыв трех пальцев правой кисти, минно-взрывная травма, передает РИА «Новости».

По сообщению пресс-службы, мужчина поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках возле своего дома.

Напомним, Украина разбрасывает на освобожденных Россией территориях противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект.

—