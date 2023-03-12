Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Тихом океане у побережья Вануату, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 280 км к северо-западу от города Сола, где проживают 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км, передает РИА «Новости».
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
В четверг ученые зарегистрировали десятое за последние сутки землетрясение у берегов Камчатки.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет