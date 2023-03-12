Мнение: Правило трёх кликов

Обойти ограничения Роскомнадзора — дело нехитрое. Но для этого нужно немного напрячься, так как бесплатные ВПН не слишком-то надёжны: в лучшем случае они под контролем спецслужб, в худшем — ещё и под контролем хакеров, которые с их помощью распространяют вирусы. Кроме того, даже для установки бесплатного ВПН надо читать инструкции и осваивать что-то новое, а среднему пользователю такое времяпровождение глубоко противно.

В Китае давно уже выяснили: если для доступа к запрещённому сайту нужно сделать больше трёх кликов мышкой, обыватель предпочитает об этом сайте забыть. Проведу аналогию с реальной жизнью: чтобы удержать людей от ходьбы по газонам, вполне достаточно сделать заборчик высотой в 1 метр. Да, его можно перелезть или даже перепрыгнуть. Но большая часть прохожих пачкать одежду не захочет, предпочтёт обойти.

Прошлый год показал, что китайцы были правы. Аудитория Инстаграма в России упала в пять раз, аудитория Фейсбука — в 3,5 раза (ссылка). Россияне в массе своей не хотят напрягаться ради доступа во вражеские соцсети. Вместо того, чтобы возиться с настройкой прокси или ВПН, россияне предпочли перейти во ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. Дальше можно ожидать цепной реакции: так как русских в американских соцсетях стало теперь в разы меньше, оттуда будут постепенно уходить и технически продвинутые пользователи. Незачем терпеть Фейсбук, — неудобный, кривой, с безумными модераторами, — если он перестал быть местом, в котором все твои знакомые постоянно доступны онлайн.

Пожалуй, оно и к лучшему. Посмотрите на самые популярные сайты планеты (видео):

Исторически так сложилось, что самые крупные сайты принадлежат американцам — это Гугл, Ютуб, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. На шестом месте находится китайский поисковик Байду, потом идёт враждебная России Википедия, и только потом — наш Яндекс. При этом сайты — это ведь не спортсмены, которые бегут ноздря в ноздрю, вырывая друг у друга сотые доли секунды. Отрыв у лидеров колоссален. Если взять первые 11 мест (пропустив сайты для взрослых), получится, что у американцев — 165 млрд просмотров, а у Яндекса — 3,4 млрд, то есть в 50 раз меньше. Силы совершенно несопоставимы, из чего следует, что без огораживания от американской пропагандистской машины мы на поражение в конкурентной борьбе практически обречены.

Китайцам хорошо — у них есть сверхпопулярный ТикТок (ссылка). На прикреплённом видео он отсутствует, равно как и Нетфликс, так как ТикТок смотрят через приложения, а в исследовании учитывались только обычные сайты. У России своего ТикТока пока что нет.

Кстати, столь вопиющая разница в размерах аудитории вызвана как раз тем, что интернет монополизирован США. Тот же Ютуб, по совести, довольно плох: там слабый поиск, неудобный интерфейс, карательная модерация. Однако до того, как американцы начали прокси-войну против России, Рутуб конкурировать с Ютубом не мог: крайне сложно конкурировать с монополистом, если его историческое время ещё не прошло, а государство не защищает тебя законодательно.

Сейчас Рутуб уже более-менее встал на ноги, его аудитория выросла на порядок и позволяет ресурсу расти. Да, у Рутуба есть мелкие недостатки — например, кривая система встраивания видео. Однако в 2022 сайт привели в порядок, и в целом с технической точки зрения Рутуб уже не уступает Ютубу: остаются проблемы только с количеством видео, которых на Рутубе значительно меньше.

Таким образом, Роскомнадзор оказался прав, а любители США — неправы. Играть на американском поле по американским правилам нельзя, это заведомый проигрыш. Если мы хотим, чтобы у нас развивались собственные гуглы с фейсбуками, нам нужно аккуратно двигаться в сторону Чебурнета: нравится это завсегдатаям телеканала «Дождь», или нет.