 

Мнение: О чёрном будущем Европы… Французы уже в шоке?

12.03.2023, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хотя на фото — игроки футбольной сборной Франции на прошлогоднем Чемпионате мира в Катаре, разговор пойдёт совсем не о футболе. То — прошлое и настоящее, а копать насчёт будущего уже нужно глубже.

Короче, всем, кто ещё совсем недавно угорали с таких вот «картинок»…

…в которых «мрачная» правда, но далеко не вся

Советовал бы посмотреть внимательно на вот это фото. Свежайшее.

Впечатлены?

Пояснение: на постере — молодёжная сборная Франции на Чемпионате Европы по вольной борьбе Under 23. И что характерно: в шести весовых категориях – шесть чеченцев!

• 61кг: Адам Бибулатов
• 65кг: Хамзат Арсамерзуев
• 70кг: Мухаммад-Амин Сангариев
• 74кг: Магомед Делиев
• 86кг: Рахим Магомадов
• 92кг: Адлан Висханов

А сам Чемпионат Европы для спортсменов до 23 лет пройдёт в Бухаресте, Румыния, с 13 по 19 марта.

Француз и чеченец — братья навек?

Ахмад — сила?

Рамзана — в президенты?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05.22 / Мнение: Парад Зеленского

04.12.22 / Мнение: Детские “манипуляции”

06.01.22 / Мнение: Лифт и ступор

02.02.23 / Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей?

13.04.22 / Подарок для садоводов: власти предоставят недвижимость россиянам

29.06.22 / Корзинка из рафии, сумка с бахромой и размера XL: яркие аксессуары, с которыми можно прогуляться не только на пляж, но и по городу

24.12.21 / Мнение: Бич социализма – низкая производительность труда

01.12.22 / Мнение: Лавки в промерзших подвалах

23.08.22 / Мнение: Психологика о ЖЖ и Яндексе

27.03.22 / Мнение: О том д***ме, куда нас возвращают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика