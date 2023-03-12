Мнение: О чёрном будущем Европы… Французы уже в шоке?

Хотя на фото — игроки футбольной сборной Франции на прошлогоднем Чемпионате мира в Катаре, разговор пойдёт совсем не о футболе. То — прошлое и настоящее, а копать насчёт будущего уже нужно глубже.

Короче, всем, кто ещё совсем недавно угорали с таких вот «картинок»…

…в которых «мрачная» правда, но далеко не вся…

Советовал бы посмотреть внимательно на вот это фото. Свежайшее.

Впечатлены?

Пояснение: на постере — молодёжная сборная Франции на Чемпионате Европы по вольной борьбе Under 23. И что характерно: в шести весовых категориях – шесть чеченцев!

• 61кг: Адам Бибулатов

• 65кг: Хамзат Арсамерзуев

• 70кг: Мухаммад-Амин Сангариев

• 74кг: Магомед Делиев

• 86кг: Рахим Магомадов

• 92кг: Адлан Висханов

А сам Чемпионат Европы для спортсменов до 23 лет пройдёт в Бухаресте, Румыния, с 13 по 19 марта.

Француз и чеченец — братья навек?

Ахмад — сила?

Рамзана — в президенты?

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