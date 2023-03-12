 

МВД: Схрон со взрывчаткой и оружием изъят в Мелитополе в гараже

12.03.2023, 9:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Запорожской области.

По сообщению ведомства, в одном из гаражей Мелитополя полицейские обнаружили и изъяли из незаконного оборота пистолет Макарова с двумя магазинами, две тротиловые шашки по 400 граммов, две гранаты «Ф-1», охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальную символику, передает РИА «Новости».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории.

Ранее сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02.22 / Киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском

26.11.20 / Специалисты НАСА помогут создать городской самолет

20.09.21 / Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов

12.10.20 / Атамбаев призвал президента Киргизии немедленно уйти в отставку

11.02.21 / Адвокат Жорин объяснил, как опьянение может освободить от уголовной ответственности

09.05.22 / Продовольственные ассоциации Германии предупредили об угрозе нехватки продуктов

27.03.21 / Байден не пригласил Украину на переговоры по климату

27.12.21 / “Человек-паук: Нет пути домой” собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года

19.08.20 / Трамп отказался говорить с Китаем

15.04.21 / Бренд Volkswagen представил тизер Multivan нового поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика