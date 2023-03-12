МВД: Схрон со взрывчаткой и оружием изъят в Мелитополе в гараже
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Полицейские изъяли гранаты, взрывчатку и оружие в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Запорожской области.
По сообщению ведомства, в одном из гаражей Мелитополя полицейские обнаружили и изъяли из незаконного оборота пистолет Макарова с двумя магазинами, две тротиловые шашки по 400 граммов, две гранаты «Ф-1», охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальную символику, передает РИА «Новости».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», владелец гаража сейчас находится на подконтрольной Украине территории.
Ранее сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет