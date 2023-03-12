Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время
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Западные истребители вряд ли будут поставлены Киеву в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, он не ждет что истребители будут поставлены Украине в ближайшее время, но обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас, чтобы не тратить на него время, когда решение о поставках будет принято, передает ТАСС.
Ранее экс-министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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