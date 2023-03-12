 

Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время

12.03.2023, 9:45, Новости дня
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Западные истребители вряд ли будут поставлены Киеву в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, он не ждет что истребители будут поставлены Украине в ближайшее время, но обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас, чтобы не тратить на него время, когда решение о поставках будет принято, передает ТАСС.

Ранее экс-министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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