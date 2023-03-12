Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время

Западные истребители вряд ли будут поставлены Киеву в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, он не ждет что истребители будут поставлены Украине в ближайшее время, но обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас, чтобы не тратить на него время, когда решение о поставках будет принято, передает ТАСС.

Ранее экс-министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16.

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