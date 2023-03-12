 

Российские власти: Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке, погибла женщина

12.03.2023, 9:45, Новости дня
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Массированный артиллерийский удар нанесен по микрорайону «Сокол» в новой Каховке утром в воскресенье, погибла женщина, разрушены дома, магазины и линии электропередач, сообщила администрация города.

По сообщению администрации, в очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон «Сокол» в городе Новая Каховка, погибла женщина, разрушены дома мирных граждан, линии электропередач, магазины, передает РИА «Новости».

Ранее источник сообщал, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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