 

Пребывание в местах лишения свободы включат в классификатор профессий

12.03.2023, 9:33, Разное
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Инициативная группа, состоящая из депутатов и сенаторов от Якутии, Магаданской области и Республики Коми, смогла добиться, чтобы регулярное пребывание в местах лишения свободы признали профессией.

Плюсы от изменений очевидны: теперь «профессиональные» сидельцы могут абсолютно законно не работать. В то же время государство должно будет платить им зарплату и пенсию. По словам одного из авторов поправок, «далеко не все авторитетные люди к старости имеют накопления или готовы продолжать, так сказать, делопроизводство».

Народных избранников от отдалённых регионов нашей страны также беспокоит плохой уровень подготовки подрастающего поколения в этой сфере – у большинства молодых людей нет даже базовых знаний о том, как правильно сидеть. Если раньше такую подготовку могли дать сериалы телеканала НТВ, то теперь телевизор смотрит всё меньше молодёжи.

– Конечно, этому надо учить. К нас сейчас только в нескольких регионах есть уроки арестантской культуры, так называемые УрК, но этого ведь мало, – считает сенатор Николай Харитонов, известный в прессе 1990-х как «Коля Харя». – Вот ребёнок вырастет, возмужает, сядет и будет это целый новый мир для него. Все знания добывать, так сказать, на своём опыте. Не для всех это безопасно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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