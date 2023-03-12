 

Эксперт рассказал об опасностях использования гаджетов во время зарядки

12.03.2023, 8:28, Разное
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Андрей Масалович, эксперт по кибербезопасности, в беседе с RT обсудил риски использования гаджетов во время их зарядки. Масалович заявил, что новые смартфоны имеют максимальный заряд батареи, поэтому могут нагреваться.

Он посоветовал не пользоваться мобильными приложениями, а также не использовать телефон во время зарядки. Также лучше заряжать телефон без чехла, так как может накапливаться тепло.

Шамиль Магомедов, руководитель “Интеллектуальной системы информационной безопасности” РТУ МИРЭА, в феврале рассказал, что практика зарядки телефона “на ночь” может привести к перегреву и преждевременному износу батареи. Андрей Гуськов, заместитель начальника отдела санитарного благополучия населения Роспотребнадзора, ранее призывал убирать телефон подальше от кровати, так как излучение может вызвать рак.


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