Эксперт рассказал об опасностях использования гаджетов во время зарядки

Андрей Масалович, эксперт по кибербезопасности, в беседе с RT обсудил риски использования гаджетов во время их зарядки. Масалович заявил, что новые смартфоны имеют максимальный заряд батареи, поэтому могут нагреваться.

Он посоветовал не пользоваться мобильными приложениями, а также не использовать телефон во время зарядки. Также лучше заряжать телефон без чехла, так как может накапливаться тепло.

Шамиль Магомедов, руководитель “Интеллектуальной системы информационной безопасности” РТУ МИРЭА, в феврале рассказал, что практика зарядки телефона “на ночь” может привести к перегреву и преждевременному износу батареи. Андрей Гуськов, заместитель начальника отдела санитарного благополучия населения Роспотребнадзора, ранее призывал убирать телефон подальше от кровати, так как излучение может вызвать рак.