 

Мэр Владивостока Шестаков предложил перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

12.03.2023, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта из-за снегопада, информирует администрация города.

Ранее синоптики сообщали, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Как сообщил Шестаков, на понедельник предприятиям города необходимо принять решение о том, чтобы перевести работников на удаленную работу, передает РИА Новости.

Рн добавил, что по прогнозу сильный снег начнётся с 19.00 (12.00 мск) и продлится минимум до 3.00 понедельника (20.00 мск воскресенья).

Власти Владивостока также сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение.

Ранее часть острова Русского во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за обрушившегося на регион снежного циклона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.21 / “Давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии”. В Кремле ответили на слова Байдена о горящей тундре

07.04.22 / Песков: Накачка Украины вооружением не способствует переговорам

06.11.20 / Шнуров ответил Пригожину на обвинения в «уродовании» молодежи

30.01.23 / Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару, юаню и евро

16.07.20 / Пригожин возмутился тем, как бывшая жена «профукала» московскую недвижимость

24.06.21 / Американские ученые рассказали, из чего состоит самый дорогой астероид Солнечной системы

14.10.22 / Знакомая зарезавшей сестру в Саратове школьницы сообщила об ее увлечении рассказами-страшилками

10.07.21 / Под Челябинском огонь перекинулся на еще один поселок

13.10.21 / Тела 12 украинских военных, погибших в бою под Луганском в 2014 году, до сих пор не идентифицированы – ветеран

22.08.21 / Нейросеть обучили предугадывать действия людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика