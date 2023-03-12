Мэр Владивостока Шестаков предложил перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта из-за снегопада, информирует администрация города.

Ранее синоптики сообщали, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Как сообщил Шестаков, на понедельник предприятиям города необходимо принять решение о том, чтобы перевести работников на удаленную работу, передает РИА Новости.

Рн добавил, что по прогнозу сильный снег начнётся с 19.00 (12.00 мск) и продлится минимум до 3.00 понедельника (20.00 мск воскресенья).

Власти Владивостока также сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение.

Ранее часть острова Русского во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за обрушившегося на регион снежного циклона.

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