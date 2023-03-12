Тим Цзю победил Харрисона и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO
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Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.
В прошедшем в Сиднее поединке против американца Тони Харрисона Цзю одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, передает РИА «Новости».
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