 

Тим Цзю победил Харрисона и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO

12.03.2023, 8:20, Новости дня
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Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

В прошедшем в Сиднее поединке против американца Тони Харрисона Цзю одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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