 

Синьхуа: Парламент Китая утвердил новый состав Госсовета КНР

12.03.2023, 8:20, Новости дня
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Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва утвердили новый состав Госсовета КНР (кабинет правительства), сообщили СМИ.

Как передает агентство Синьхуа, заместителями нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна стали Хэ Лифэн, Чжан Гоцин, Дин Сюэсян и Лю Гочжун, передает ТАСС.

Членами Госсовета стали министр общественной безопасности Ван Сяохун, министр обороны Ли Шанфу, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, глава секретариата правительства У Чжэнлун, и Шэнь Ицинь (без портфеля).

Среди 26 глав министерств и ведомств были назначены только два новых человека: это министр обороны КНР Ли Шанфу и председатель Госкомитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе.

Ранее председателем КНР на третий пятилетний срок был избран Си Цзиньпин, за него проголосовали все депутаты Всекитайского собрания народных представителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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