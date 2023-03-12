Синьхуа: Парламент Китая утвердил новый состав Госсовета КНР
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Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва утвердили новый состав Госсовета КНР (кабинет правительства), сообщили СМИ.
Как передает агентство Синьхуа, заместителями нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна стали Хэ Лифэн, Чжан Гоцин, Дин Сюэсян и Лю Гочжун, передает ТАСС.
Членами Госсовета стали министр общественной безопасности Ван Сяохун, министр обороны Ли Шанфу, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, глава секретариата правительства У Чжэнлун, и Шэнь Ицинь (без портфеля).
Среди 26 глав министерств и ведомств были назначены только два новых человека: это министр обороны КНР Ли Шанфу и председатель Госкомитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе.
Ранее председателем КНР на третий пятилетний срок был избран Си Цзиньпин, за него проголосовали все депутаты Всекитайского собрания народных представителей.
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