Синьхуа: Парламент Китая утвердил новый состав Госсовета КНР

Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва утвердили новый состав Госсовета КНР (кабинет правительства), сообщили СМИ.

Как передает агентство Синьхуа, заместителями нового премьера Госсовета КНР Ли Цяна стали Хэ Лифэн, Чжан Гоцин, Дин Сюэсян и Лю Гочжун, передает ТАСС.

Членами Госсовета стали министр общественной безопасности Ван Сяохун, министр обороны Ли Шанфу, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, глава секретариата правительства У Чжэнлун, и Шэнь Ицинь (без портфеля).

Среди 26 глав министерств и ведомств были назначены только два новых человека: это министр обороны КНР Ли Шанфу и председатель Госкомитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе.

Ранее председателем КНР на третий пятилетний срок был избран Си Цзиньпин, за него проголосовали все депутаты Всекитайского собрания народных представителей.

—