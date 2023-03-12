Армения предложила предоставить Индии торговый коридор в Россию через Черное море

Армения готова предоставить Индии торговый коридор через Черное море, чтобы ускорить доставку товаров в Россию и Европу, сообщил министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во время визита в Индию, пишет The Economic Times.

Из статьи следует, что торговый маршрут пройдет параллельно международному транспортному коридору «Север – Юг», в обход Азербайджана, так как у Дели и Еревана сложные отношения с Баку, передает РБК.

Отмечается, что Армения искала инвестиции для торгового коридора долгое время. Новый маршрут в обход Суэцкого канала позволит избежать обострение между Россией и Западом.

По словам политолога Бениамина Погосяна, потребность Индии тоже актуальна. Он напомнил, что в 2016 году Иран выдвинул проект нового международного транспортного коридора Персидский залив, который должен был соединить Иран с Европой и Россией через Южный Кавказ. Но переговоры остановились из-за пандемии коронавируса.

Напомним, протяженность коридора «Север – Юг» составляет 7,2 тыс. км от Петербурга до порта Мумбаи.

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