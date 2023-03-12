 

Армения предложила предоставить Индии торговый коридор в Россию через Черное море

12.03.2023, 6:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Армения готова предоставить Индии торговый коридор через Черное море, чтобы ускорить доставку товаров в Россию и Европу, сообщил министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во время визита в Индию, пишет The Economic Times.

Из статьи следует, что торговый маршрут пройдет параллельно международному транспортному коридору «Север – Юг», в обход Азербайджана, так как у Дели и Еревана сложные отношения с Баку, передает РБК.

Отмечается, что Армения искала инвестиции для торгового коридора долгое время. Новый маршрут в обход Суэцкого канала позволит избежать обострение между Россией и Западом.

По словам политолога Бениамина Погосяна, потребность Индии тоже актуальна. Он напомнил, что в 2016 году Иран выдвинул проект нового международного транспортного коридора Персидский залив, который должен был соединить Иран с Европой и Россией через Южный Кавказ. Но переговоры остановились из-за пандемии коронавируса.

Напомним, протяженность коридора «Север – Юг» составляет 7,2 тыс. км от Петербурга до порта Мумбаи. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11.21 / Зеленский: Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь

12.10.20 / По факту убийства людей под Нижним Новгородом завели дело

15.08.22 / Найдено тело пропавшей в Пермском крае малолетней девочки

11.08.20 / Призвали к сдержанности и диалогу. ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на события в Беларуси

09.11.21 / “Наш край”: Нацслужба здоровья парализует “ковидные” больницы

14.09.20 / Жизнь на Венере — учёные обнаружили газ фосфин, который производят микроорганизмы

14.11.20 / Умер Армен Джигарханян

11.03.21 / Познер: Слово «вагина» можно использовать в заголовках СМИ

28.09.21 / При взрыве газа в частном доме в Махачкале пострадали трое детей

13.02.22 / Москва обещала скоро отреагировать на позицию США и НАТО по безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика