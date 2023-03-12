 

Медведчук заявил, что украинское государство превратилось в творение Франкенштейна после гонения на веру

12.03.2023, 6:58, Новости дня
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Украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, но у Киева не получится сделать Украину трупом, попытки отнять православную веру закончится провалом, сообщил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Политик отметил, что Зеленский в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, его режим начал рейдерский захват главной святыни православия – Киево-Печерской лавры. Медведчук напомнил, что «даже во времена фашистской оккупации приходы канонической православной церкви нацисты не закрывали», в то время, как их «идейные наследники» отнимают у народа Украины последнее – веру, передает РИА «Новости».

Медведчук отметил, что у украинского народа отняли и русский язык, который является родным для миллионов украинских граждан, а также права и свободы. Также он заявил, что даже молчание в Украине является преступлением.

Он добавил, что нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво, а жизни простых украинцев, у которых крадут душу, язык, сердце, разум и совесть, ее не интересукт.

По словам политика, украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, которое ненавидит все живое и естественное, и хочет уничтожить мир на планете.

Медведчук указал, что у Киева не получится «сделать Украину трупом, опасным зомби», есть другая Украина, «настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие».

«Каждому воздастся по заслугам. Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ. Православную веру, как и народ, не уничтожить!» –заключил Медведчук.

Ранее монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Вашингтона не получится не увидеть гонения на УПЦ со стороны киевского режима.

Глава синодального отдела УПЦ Климент заявил, что предписание об оставлении монахами Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерской лавры незаконно, его нельзя исполнить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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