Синьхуа: Всекитайское собрание народных представителей КНР назначило Ли Шанфу на должность министра обороны Китая

Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР, сообщило Синьхуа.

В ходе 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ли Шанфу вошел в обновленный состав высшего государственного военного органа Китая – Центрального военного совета КНР, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики.

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