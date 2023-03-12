 

Синьхуа: Всекитайское собрание народных представителей КНР назначило Ли Шанфу на должность министра обороны Китая

12.03.2023, 6:58, Новости дня
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Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР, сообщило Синьхуа.

В ходе 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ли Шанфу вошел в обновленный состав высшего государственного военного органа Китая – Центрального военного совета КНР, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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