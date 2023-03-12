Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания?

Каждому творческому человеку хочется признания, известности,

славы. Есть ли какие-то специальные шаги, которые помогут художнику двигаться

вверх по “карьерной лестнице”, разберем вместе с московским художником Егором

Левко (okvel).

“УСПЕШНЫЕ” НЮАНСЫ

Конечно, каждый художник мечтает о признании, возможно,

именно в нем и заключается успех. Уровень этого успеха определяется как самим

художником, так и обществом. Хотя, бывает и так, что представления об

успешности неоднозначны, и мнения могут расходиться. Причем, сам художник

может как излишне завышать свои заслуги, так и незаслуженно принижать.

Настоящий успех, видимо, в гармонии – когда отношение творца к своим

произведениям и отношение к ним публики совпадают.

К сожалению, не существует четкой инструкции, ведущей к

успеху. Но есть советы и рекомендации, фишки и лайфхаки, способные помочь на

этом непростом пути. Главный совет для того чтобы получалось все, что

задумываешь — необходимо в первую очередь быть честным с самим собой,

расставлять приоритеты и быть готовым к выходу из зоны комфорта.

А ЧТО НЕОБХОДИМО ЕЩЕ?

· Ставьте четкие и выполнимые цели и задачи

Это самый универсальный совет, подходящий для всех сфер

деятельности. Для того чтобы чувствовать прогресс, необходимо понимание того,

что вы делаете, что у вас получается, а что нет. Лучшие помощники здесь – планеры,

ежедневники и списки. Выписывайте поставленные задачи, решайте их и

приближайтесь к цели. В зависимости от своего характера, психотипа выберите

комфортный способ контроля над временем и своими действиями. Кому-то удобно

разные виды деятельности обозначать ручками или маркерами разных цветов. У

кого-то вечерний ритуал – вычеркивание сделанного за день и анализ

несделанного: почему не сделано, как это исправить. Кто-то вообще ведет несколько

ежедневников и блокнотов. Один – для работы, второй – для творчества, третий –

для повседневной жизни, четвертый – для эскизов, зарисовок и умных мыслей. А

кому-то очень “заходит” визуальное представление задач: упрощает, помогает с

определением наиболее важных и значимых.

· Чтобы добиваться целей, нужно уметь хорошо

отдыхать и правильно балансировать

Научитесь разделять работу и отдых. Не стоит, к примеру, пытаться написать картину

одновременно с просмотром интересного фильма. Так вы и фильм толком не увидите,

и не поработаете нормально. А вот правильное распределение времени очень

помогает быть в тонусе, в моменте и в ресурсе.

· Развивайтесь не только в творчестве, но и во

всем остальном

Становитесь многограннее: учите языки, больше читайте,

расширяйте свой кругозор, занимайтесь спортом. Нужно это для того, чтобы не

стоять на месте и не впадать в ступор. Развитие в других областях предполагает

и развитие в творчестве. Для многих это неочевидно, но ведь художник пишет

жизнь во всех ее проявлениях. И чем больше он об этой жизни знает, чем больше в

ней понимает – тем проще ему будет покорить сердца и умы публики.

· Научитесь

принимать себя таким, какой вы есть

Но помните, что всегда можно стать лучше и понравиться

самому себе еще больше. Очень важным параметром успеха является уровень

удовлетворения собой. Это основной момент – вы становитесь лучше не для

того, чтобы нравиться другим. Такой путь заведомо провален, потому что

понравиться всем невозможно. В итоге вы придете не к успеху, а к депрессии. А

вот быть удовлетворенным собой и расти в своих творческих, профессиональных,

моральных качествах, чтобы это удовлетворение становилось больше, – оптимальный

выбор.

· Расширяйте свой круг общения

Открывайтесь новым людям, заводите самые разнообразные контакты

и знакомства, ищите единомышленников, будьте готовы к коллаборациям. Конечно,

есть мнение, что художник – это такой гениальный одиночка, который чурается

общества. Возможно, некоторые типы личности подразумевают и такое поведение,

сегодня его называют социопатическим. Но человеку открытому, готовому к

принятию новых идей, легко идущему на контакт, добиться успеха гораздо проще,

чем самому талантливому одиночке. Как минимум потому, что человек, замкнутый в

себе и на себе, достаточно быстро может перегореть, заполучить творческий

кризис. Тот же, кто живет полной жизнью, от перегорания практически

застрахован.

· Главное

– будьте собой и верьте в себя

Помните, что вы, в первую очередь, – личность, со своими

стремлениями, убеждениями и принципами. Не позволяйте никому заставлять вас

сомневаться в себе. Есть поговорка “Художника обидеть может каждый” – так не

давайте этого делать. Да, есть критика конструктивная, которую стоит иметь в

виду, чтобы совершенствоваться в своем творчестве. А вот всякая “вкусовщина”,

переход на личности, иронизирование над тем, что вам важно и дорого – просто игнорируйте.

Это непросто, но со временем и опытом придет. Особенно, если каждый едкий выпад

в ваш адрес вы будете воспринимать не как свидетельство своей ущербности, а как

показатель ущербности критикующего. У каждого творца есть своя публика и свои

поклонники. Вот их и держитесь. Тогда этот круг будет постепенно, но неуклонно

расширяться.