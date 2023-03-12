 

Китай обогнал США в области гиперзвука, подтверждает американская разведка

12.03.2023, 5:50, Разное
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КНР значительно опережает Америку по темпам разработки и развёртывания гиперзвуковых ракет, заявил в пятницу на слушаниях в конгрессе ведущий научный сотрудник Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Пол Фрайстлер. Как пишет The Washington Times, специалист заявил, что это усугубляет риск удара по территории Соединённых Штатов.


AP

Китай крайне быстро развёртывает гиперзвуковые вооружения, что создаёт всё более ощутимую угрозу ядерных и неядерных ударов по территории Соединённых Штатов, пишет The Washington Times. По информации издания, об этом в пятницу на слушаниях в палате представителей США предупредил конгрессменов ведущий научный сотруник Разведывательного управления американского минобороны (РУМО) Пол Фрайстлер.

«За последние два десятилетия Китай посредством мощных и направленных усилий в плане инвестиций, исследований, испытаний и развёртывания кардинально нарастил масштабы разработки гиперзвуковых ракетных технологий как обычного, так и ядерного назначения», — цитирует эксперта газета. 

По словам Фрайстлера, Пекин «агрессивными темпами» разработал и принял на вооружение сразу несколько типов сверхбыстрых ракет, включая как планеры, так и крылатые ракеты, оборудованные гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями и способные маневрировать, двигаясь в пять раз быстрее скорости звука.

Как отметил сотрудник РУМО, одним из ключевых показателей, демонстрирующих серьёзные масштабы гиперзвуковой программы Пекина, является тот факт, что Народно-освободительная армия Китая, по данным американской разведки, возвела 21 аэродинамическую трубу — и три из них применяются для испытаний ракет, способных достигать скоростей до 12 М (более 14,8 тыс. км/ч). В свою очередь, Пентагон, Министерство энергетики США и NASA на данный момент имеют в своём распоряжении по меньшей мере 20 аэродинамических труб — однако 14 из них были сконструированы в 70-е годы прошлого века, а потому использоваться для испытаний гиперзвукового оружия, вероятно, не могут, пишет The Washington Times. Несколько американских университетов в настоящее время ведут строительство новых труб, пригодных для тестирования ракет со скоростью до 6 М (7,4 тыс. км/ч), что позволяет предположить, что маневрирующие гиперзвуковые ракеты производства США, находящиеся пока в разработке, будут иметь именно такую предельную скорость, подчёркивает обозреватель издания.

Фрайстлер в ходе слушаний в палате представителей среди прочего рассказал, что принятый на вооружение Китаем гиперзвуковой комплекс «Дунфэн-17» способен поражать цели на расстоянии по меньшей мере 1,6 тыс. км, «что даёт ему возможность наносить удары по американским войскам в Западно-Тихоокеанском регионе». Кроме того, Пекин также ведёт работу над созданием межконтинетальной баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком — и уже провёл в июле 2021 года успешные испытания ракеты, которая облетела вокруг земного шара, а затем поразила наземную цель, сообщил конгрессменам специалист.

Китай — не единственный «соперник» США, который добивается значительных успехов на ниве гиперзвука: преуспевает в этой сфере и Россия, которая недавно приняла на вооружение три гиперзвуковых ракеты, а на этой неделе применила оружие этого типа для ударов по украинской инфраструктуре, упоминается в материале WT. Вместе с тем, по мнению Фрайстлера, Пекин опережает Москву как по количеству ракет, так и в плане развитости инфраструктуры под них. 

По данным The Washington Times, в состоявшихся в пятницу слушаниях, которые были полностью посвящены гиперзвуковому оружию, помимо Фрайстлера принимали участие высопоставленные офицеры ВВС, ВМФ и Сухопутных сил США, а также два чиновника Пентагона, отвечающие за программу разработки гиперзвуковых ракет. Официальные лица заверили конгрессменов, что гиперзвуковые ракетные комплексы поступят на вооружение армии США уже в этом году, пишет издание.


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