Глава МИД Украины Кулеба обвинил организаторов «Оскара» в лицемерии за отказ Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал лицемерами «в красивых платьях и бриллиантах» организаторов «Оскара» за отказ предоставить слово Владимиру Зеленскому на церемонии вручения кинопремии.

Кулеба сообщил в интервью немецкой газете Bild, что с организаторами «Оскара» «что-то не так», потому что они не понимают, что собираются награждать фильм о войне, пьют шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и «не хотят слушать настоящую военную историю», передает РИА «Новости».

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленскому нужно не просто выступать на церемонии вручения «Оскара», его следовало бы этой премией наградить – за исполнение главной роли в американском сериале ужасов.

—