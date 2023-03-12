 

Глава МИД Украины Кулеба обвинил организаторов «Оскара» в лицемерии за отказ Зеленскому

12.03.2023, 5:38, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал лицемерами «в красивых платьях и бриллиантах» организаторов «Оскара» за отказ предоставить слово Владимиру Зеленскому на церемонии вручения кинопремии.

Кулеба сообщил в интервью немецкой газете Bild, что с организаторами «Оскара» «что-то не так», потому что они не понимают, что собираются награждать фильм о войне, пьют  шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и «не хотят слушать настоящую военную историю», передает РИА «Новости».

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленскому нужно не просто выступать на церемонии вручения «Оскара», его следовало бы этой премией наградить – за исполнение главной роли в американском сериале ужасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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