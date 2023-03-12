 

НАСА: Космический корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту приводнился у побережья США

12.03.2023, 5:36, Новости дня
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Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5, включая россиянку Анну Кикину, приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида, свидетельствуют видеокадры трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon осуществил посадку на воду в 21.02 по времени восточного побережья США (05.02 мск 12 марта). На борту корабля на землю вернулась гражданка России Анна Кикина, а также астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев, передает ТАСС.

Накануне космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС.

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