 

Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука

12.03.2023, 5:10, Разное
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Ученые выяснили, что муравьям свойственно так называемое спасательное поведение. Людям удалось запечатлеть то, как насекомые спасают сородичей, угодивших в паутину. Они разрывают липкие нити и дают возможность братьям спастись от коварного паука, затаившегося неподалеку. Но без жертв не обошлось. 6% спасателей сами застряли в паутине, и паук их захватил.

Также ученые заметили, что на пустую паутину муравьи не обращают никакого внимания. Это заставило людей думать, что эти насекомые умеют подавать сигналы бедствия, чтобы сородичи помогли им.


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