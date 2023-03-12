 

Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников

12.03.2023, 4:15, Новости дня
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Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.

Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС РФ уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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