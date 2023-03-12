Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников

Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.

Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС РФ уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.

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