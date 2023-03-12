 

СБУ провела обыск у архиепископа Ровеньковской епархии в Одессе

12.03.2023, 4:15, Новости дня
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Сотрудники силовых структур Украины провели обыск у архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия по месту его регистрации в Одессе, сообщило украинское издание «Левый берег».

Украинские СМИ сообщают, что у архиепископа во время обыска якобы нашли «антиукраинскую» литературу, которую изъяли для проведения экспертизы. Священника собираются обвинить в коллаборационной деятельности, передает ТАСС.

Между тем, Ровеньковская епархия находится на территории Луганской народной республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви, среди них архиепископ Аркадий.

Напомним, служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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