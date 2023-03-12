 

В Центре знаний «Машук» стартовала подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи

12.03.2023, 4:15, Новости дня
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В Центре знаний «Машук» начала работу новая образовательная программа Российского общества «Знание» по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи, слушателями курса стали более 240 человек из разных регионов России.

Старт новой образовательной программе Российского общества «Знание» по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи дал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он поблагодарил участников за их активную гражданскую позицию и за желание стать лидерами в сфере воспитания подрастающего поколения, от которого зависит будущее страны.

Как отметил Кириенко, об укреплении патриотического духа в молодежных рядах свидетельствует тот факт, что за последние несколько лет в разы увеличилось волонтерское движение. В том числе, силу набирают добровольческие отряды, работающие в зоне СВО.

«Впервые Президент вручил волонтерам боевые награды. К сожалению, среди ребят есть и погибшие. Они шли за спинами военных, вытаскивали детей и стариков из завалов, разворачивали гуманитарные центры», – сказал Кириенко.

Он также напомнил участникам встречи о том, что в РФ действует огромная инфраструктура работы с молодежью. Это и центры развития талантливых детей, и проекты, направленные на поддержку начинающих лидеров и их социальных инициатив, и множество детских и молодежных организаций, которые в конце 2022 года объединились в одно большое Российское движение детей и молодежи. Эффективной оказалась работа советников по воспитанию. Пока эта должность была введена в образовательных учреждениях нескольких пилотных регионов страны, но уже с 1 сентября 2023 года такие специалисты появятся во всех 40 тысячах школ России.

Кроме того, с 2023 года, к работе с молодежью примкнут и выпускники новой образовательной программы подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию. Пока это будет лишь 12 центров по стране, которые будут открыты в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Донецкой Народной республике, Чеченской республике, Хабаровском крае, а также Белгородской, Кемеровской, Псковской Тюменской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Но в самые короткие сроки сеть планируют расширить на все 89 регионов. Перед государством стоит задача усовершенствовать систему профессиональной военно-прикладной подготовки и идеологической воспитательной работы с подрастающим поколением. Организовать эту деятельность решено на базе Российского союза боевых искусств, в который входит более 80 федераций спорта. Также появилась идея возродить популярную некогда систему проведения «Зарниц» среди молодежи. Кириенко призвал участников программы активно подключиться к реализации обеих инициатив и даже стать их соавторами.

«Любой вызов – время возможностей. Вопрос – как ими воспользоваться? Нам надо выстроить эффективную систему воспитания молодого поколения. Вам работать с ребятами, в первую очередь. Все, о чем мы говорим, надо встроить в процесс обучения. Ведь воспитание проходит на личном примере. Убеждения передаются только от человека к человеку», – заключил Кириенко.

Напомним, в начале марта учитель рассказала о растущем спросе учеников на наставников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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