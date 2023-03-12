 

Действия ФРС могут спровоцировать спад в американской экономике

12.03.2023, 3:10, Разное
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В США крепнут опасения в связи с ростом волатильности национальной экономики в период, когда мировой долг на 50% превышает уровень кризисного 2008 года, пишет 19FortyFive. Сверхжёсткая денежно-кредитная политика ФРС не учитывает тенденции финансового рынка и фискальные риски, что может крайне негативно сказаться на состоянии экономики Штатов, отмечает автор материала.


AP

Возобновление волатильности на фондовом рынке, резкое падение спроса на жилье и банкротство крупного банка Silicon Valley Bank напомнили о том, насколько сильна зависимость американской экономики от поддержания сверхнизких процентных ставок. В прошлом году Федеральная резервная система начала самое резкое ужесточение денежно-кредитной политики за последние десятилетия, хотя стране и удалось сохранить позитивные показатели экономического роста и уровня безработицы, отмечает 19FortyFive. 

ФРС дала понять, что снижение процентной ставки не планируется, в результате чего растут риски сбоев как в американской, так и в мировой экономике, поскольку столько долгов, сколько есть у стран сегодня, не было никогда. По данным МВФ, показатель мирового долга к ВВП примерно на 50% выше, чем он был накануне финансового кризиса 2008 года. Более того, большая часть долга приходится на слабых кредиторов, которым будет трудно справиться с длительным периодом сохранения высоких процентных ставок.

В последние месяцы продолжается активная дискуссия о чрезмерности усилий ФРС, а эксперты отмечают сдвиги в приросте широкой денежной массы: за последние два года она выросла не невиданные 40%, но теперь начинает резко сокращаться, что напоминает процесс 2008–2009 годов. США переживают и фискальные трудности, связанные с масштабными «ковидными» выплатами, которые помогли стимулировать потребительскую экономику, но при этом способствовали росту инфляции. 

Основная слабость ФРС заключается в том, что организация устарела и отстала от нынешних тенденций. Сегодня, игнорируя тренды финансового рынка и неминуемые риски фискального краха, Федеральная резервная система вполне способна привести Соединённые Штаты к экономическому спаду, резюмирует 19FortyFive. 


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