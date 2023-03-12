Пришли за мальчишками

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12.03.2023, 2:53, Разное
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В Карелии в диверсии и госизмене обвиняют двух 19-летних парней.

В Карелии накануне 8 Марта сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей по подозрению в совершении подстрекательства к госизмене и диверсионной деятельности. Задержания не были связаны друг с другом, но многих в республике поразил юный возраст обоих подозреваемых.

19-летнего жителя карельского Приладожья Никиту Клюню силовики взяли в общежитии города Сортавала. Как оказалось, молодой человек является ни много ни мало вице-президентом «Гражданского альянса России» и представителем этого малоизвестного общественно-политического движения в Карелии. По утверждению источников в правоохранительных органах, Никите инкриминируют участие в террористическом сообществе, в частности — в диверсионной деятельности на железной дороге. На следующий день Петрозаводский городской суд арестовал парня на два месяца.

Никита Клюня. Фото: gubdaily.ru

Лидер «Гражданского альянса России» Олег Филатчев назвал выдвинутое против его карельского соратника обвинение абсурдным. По словам активиста, задержание Никиты Клюни нанесло удар по всей команде. Как утверждает Филатчев,

поводом для уголовного преследования Клюни послужила инструкция по изготовлению взрывчатого вещества, которая была отправлена молодому человеку в личном сообщении,

а также показания двух свидетелей, которые «пошли на сделку со следствием и заявили, что Никита является организатором инкриминируемых ему деяний».

«Никите 19 лет, очень ответственный, интеллигентный, прихожанин местной протестантской церкви. Когда он только присоединялся к нашей команде, сразу выразил желание принять участие в выборах главы своего сельского поселения. При всех характеристиках представить его неким «диверсантом»… Для этого нужно быть человеком, попросту лишенным способности мыслить логически и адекватно», — написал Олег Филатчев в социальных сетях.

Другой молодой человек — студент местного филиала Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Андрей Васюренко — был задержан карельскими силовиками в Петрозаводске. Подробностей его уголовного дела также немного. Известно лишь, что студенту «Макаровки» инкриминируют подстрекательство к госизмене. Васюренко подозревают в том, что он якобы пытался склонить россиян переходить на сторону Украины и воевать против Российской Федерации. В правоохранительных органах утверждают, что задержанный студент является сторонником независимости Карелии.

Валерий Поташов

Карелия

Источник: Новая газета


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