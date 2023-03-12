Bild: Яхта, якобы причастная к взрывам на «Северных потоках», не могла провезти полторы тонны взрывчатки

Парусная яхта Andromeda, якобы причастная к диверсиям на «Северных потоках», не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду, пишет немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что для взрывов, по данным СМИ, потребовалось не менее 1,5 тыс. кг взрывчатки, а на яхте нет крана, чтобы опустить такие объемы под воду. Автор материала также усомнился в возможности провоза такого количества взрывчатки незаметно через Германию и Польшу. Кроме того, для водолазов необходимо специальное снаряжение. Эксперты сомневаются в том, что яхта Andromeda пригодна для его транспортировки, передает ТАСС.

Представитель Германского общества спасения (DLRG), эксперт по глубоководному плаванию Маттиас Хельцль сообщил Bild, что для погружения под воду взрывчатки потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси, на борту пришлось бы держать десятки баллонов.

Военный ныряльщик, служивший в ВМФ Германии, Йенс Хенер сообщил журналу Spiegel, что трубопроводы пролегали на глубине 80 метров, а обычные дайверы редко опускаются глубже 18 метров. По его словам, для более глубокого погружения требуются особые кислородные баллоны, а также специальные согревающие гидрокостюмы, хотя теоретически их мог купить любой человек.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.

До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной, и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.

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