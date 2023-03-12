«Спартак» одержал победу над «Факелом» в матче РПЛ
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Московский «Спартак» победил воронежский «Факел» со счетом 3:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев за «Спартак» забил форвард Квинси Промес, победный мяч на 87 минуте матча – на счету Кристофера Мартинса. У гостей отличились Хызыр Аппаев и Реда Рабеи, передает РИА «Новости».
«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 баллами находится на 14 месте.
В следующем туре «Спартак» 18 марта на выезде сыграет с «Оренбургом».
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