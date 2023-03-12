 

Премьер-министр Франции Борн: Сенат республики принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам

12.03.2023, 2:52, Новости дня
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Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу на фоне массовых гражданских протестов, сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.

Премьер-министр Франции сообщила, что Сенат принял текст пенсионной реформы. За реформу проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112, передает ТАСС.

После одобрения текста Сенатом совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи сенаторов должна будет согласовать финальную версию проекта реформы. Заседание комиссии состоится в среду, 15 марта.

В случае согласования окончательного текста документа парламентариями, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден.

Ранее в столице Франции начались беспорядки на фоне несогласия граждан с пенсионной реформой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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