 

FlighRadar24: Стратегический ракетоносец ВВС США B-52H отработал воздушное маневрирование в 200 километрах от Петербурга

12.03.2023, 2:17, Новости дня
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Американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга, свидетельствуют данные интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24.

Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, B-52H ВВС США резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, американский стратегический ракетоносец вошел в воздушное пространство Польши, информирует «Российская газета».

По данным FlighRadar24, американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 поднялся в воздух утром 11 марта с испанской авиабазы Moron.

Напомним, 13 декабря 2022 года ВВС США объявили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты All-Up-Round AGM-183A, запущенной в борта американского стратегического ракетоносца B-52H Stratofortress.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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