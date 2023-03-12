Стиль Old Money – свежий весенний тренд в нарядах: в чем его особенности и как вписать в свой образ

Этой весной в моду войдет одежда в стиле Old Money. Она сочетает в себе минимализм и простоту с роскошью и изысканностью. Эта эстетика отличается аристократичностью и элегантностью. В статье мы расскажем об особенностях стиля Old Money и о том, как вписать его в свой образ.

Что это за стиль

Термин Old Money в переводе означает “старые деньги”. Так называют богатых людей, чьи семьи были обеспеченными на протяжении поколений.

Как видно из названия, этот стиль вдохновлен образом жизни состоятельных людей середины XX века, которые выросли в роскоши. Это не означает, что для создания образа вам необходимо приобретать дорогостоящие вещи. Напротив, стиль Old Money предполагает минимализм и некоторый консерватизм. Он учит выглядеть дорого при минимальных затратах.

Особенности стиля

Если вы хотите одеваться в данном стиле, то откажитесь от вычурных вещей и показной роскоши. Людям, которые были обеспеченными в нескольких поколениях, чужда безвкусная демонстрация богатства. Этот стиль характеризуется простотой, элегантностью и высоким качеством вещей.

Для Old Money характерна одежда из качественных натуральных материалов. Выбирайте вещи из хлопка, шелка, шерсти, замши, кожи и грубого денима. Многие люди считают кашемир одной из самых роскошных тканей. Однако от этого материала лучше держаться подальше, так как даже при отличном уходе он быстро теряет привлекательность.

Избегайте вещей и аксессуаров с логотипами. Они не вписываются в данную эстетику.

Этот стиль предусматривает использование приглушенных благородных оттенков. В него не вписываются трендовые “кислотные” тона. Отдавайте предпочтение таким нейтральным оттенкам, как белый, черный, темно-бордовый, бежевый, кремовый и темно-синий.

Old Money не стоит путать с деловым и офисным стилем. Он предполагает не строгость, а комфорт и элегантную непринужденность.

В стиле Old Money часто используется одежда, напоминающая костюмы для тенниса, гольфа и верховой еды. Эти виды спорта были популярны у представителей класса “старых денег”.

Одежда и аксессуары

Если вам близка эстетика стиля Old Money, то включите в свой образ следующую одежду и аксессуары:

рубашки-поло; теннисные мини-юбки; рубашки в полоску; вязаные жилеты и пуловеры с узором в виде восьмерок; лоферы; жемчужные серьги; классический пиджак-американку; шейные платки; солнцезащитные очки в стиле ретро; расклешенные брюки; фирменные сумки без логотипа.

Далее мы приведем несколько образов в стиле Old Money.

Клетчатый образ

Классическая мини-юбка в клетку гармонично сочетается с ветровкой с аналогичным рисунком. В образе преобладает сдержанная комбинация серого с черным. Комплект удачно дополнен бежевым свитером и жемчужными серьгами.

Мини-юбка с белой рубашкой

Сочетание черной мини-юбки с рубашкой и пиджаком белого цвета выглядит классически, но не скучно благодаря необычным темным завязкам. Данный образ завершает черная сумочка в стиле ретро, белая повязка на голове и жемчужные серьги.

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Комплект в спортивном стиле

Этот комплект в “теннисном” стиле выглядит очень свежо и гармонично. Мини-юбка, носки и кроссовки подобраны в белых тонах. Они отлично сочетаются с топом благородного зеленого цвета.

Клетчатая мини-юбка с классическим джемпером

Если вы хотите создать классический образ, то сочетайте клетчатую мини-юбку с однотонным вязаным джемпером, украшенным плетеными узорами в виде восьмерок. Придерживайтесь сдержанной гаммы, например бежево-коричневой.

Пальто с шейным платком

Для холодных весенних дней подойдет образ с классическим пальто темно-синего цвета. Дополните его черной водолазкой и светлым шейным платком с узором в клетку.

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Джинсы с пиджаком и высокими сапогами

Если вы хотите сочетать джинсы с эстетикой Old Money, то выбирайте изделия из классического синего денима. Дополните их белой рубашкой, темным приталенным пиджаком-американкой и высокими сапогами до колен.

Непринужденный образ

Если вы хотите создать непринужденный и комфортный образ в эстетике Old Money, сочетайте светло-голубую рубашку оверсайз с просторными синими брюками. Чтобы внести в ваш стиль нотку ретро, накиньте на плечи полосатый джемпер.

Голубая рубашка с джинсами

Сочетайте светло-голубую рубашку с прямыми джинсами и высокими сапогами до колен. У вас получится ансамбль, напоминающий костюм для верховой езды.

Мини-платье в полоску

Это мини-платье в строгую полоску украшено декоративными пуговицами и черным бантом. Дополните его сапогами и сумкой в классическом стиле. Завершите свой образ большими солнцезащитными очками.

Заключение

Стиль Old Money является разновидностью ретро. Но при этом он хорошо вписывается в современный минималистичный образ. Если вам нравится выглядеть роскошно и богато при небольших затратах, то стоит попробовать этот стиль.