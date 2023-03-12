 

Мнение: Су-35

12.03.2023, 1:35, Разное
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Вы будете смеяться, но Россия продает Ирану истребители Су-35. Так, по крайней мере утверждает иранское госагентство IRNA. Соглашение было подписано после того как истекло действие оружейного эмбарго ООН, запрещающего покупку Ираном обычных вооружений, заявили в Тегеране.

Ирану, понятно, самолеты нужнее, чем спецоперирующей России. Но и логику российских руководителей понять можно. Ввиду нехватки всего приходится распродавать что еще есть. А какие варианты? Ну не заниматься же собственной оборонной промышленностью. Для чего тогда ее разваливали?

Источник: Эль Мюрид


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