В Службе госбезопасности Абхазии сообщили о проведении учений в приграничном с Грузией Галском районе республики

Служба госбезопасности (СГБ), Госслужба охраны (ГСО) и МВД Абхазии проводят учения в приграничном с Грузией Галском районе республики, сообщила пресс-служба СГБ.

В Службе госбезопасности Абхазии сообщили, что с 11 по 14 марта 2023 года в Галском районе республики силами и средствами СГБ, ГСО и МВД будут проводиться учебно-тренировочные мероприятия. Жителей республики попросили не поддаваться панике и ложным слухам, передает ТАСС.

В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с председателем СГБ Робертом Киутом и начальником Госслужбы охраны Дмитрием Дбаром и поручил им перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий в соседней Грузии.

Накануне экс-глава аппарата президента Грузии оценил возможность революции в республике.

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