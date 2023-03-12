Как создавать образы в стиле бохо весной-2023 и главные особенности нарядов нового сезона

Стиль бохо никогда не выходит из моды. Если вы хотите с ним поэкспериментировать, следует обратить внимание на интересные идеи, которые вы легко сможете применить к себе. Стиль бохо отличается непринужденностью и романтичностью. Кроме того, он позволяет чувствовать себя невероятно комфортно.

Одежда в стиле бохо напоминает эпоху хиппи, которая отличается богемной атмосферой. Этот стиль характеризуется теплыми оттенками и красивыми принтами. Стиль бохо – это целая жизненная философия, которая призывает приостановить суету и наслаждаться каждым моментом.

Подбирая наряд в стиле бохо, обратите внимание, какие эмоции он у вас вызывает. Вы должны чувствовать, как мир становится лучше, а вы – позитивнее, когда вы надеваете ковбойские сапоги с летним платьем и дополняете все это многоцветным жилетом.

Как создать стиль бохо-шик

Стиль бохо-шик это сочетание одежды теплых тонов, незатейливых принтов и деталей, вязаных крючком. Все, что высечено или вышито, можно включить в стиль бохо-шик. Вы даже можете создать что-то для своего образа собственными руками. При этом совершенно можно не бояться перегруженности образа, который с легкостью можно дополнять еще и акцентными аксессуарами, кожаными многослойными ремнями, удобной обувью и бижутерией, которая может складываться в яркие комплекты.

Платье в стиле бохо-шик

Для этих платьев характерна длина миди, принты, легкие ткани и детали, которые вы будто позаимствовали у вашего знакомого ковбоя. Такие платья можно сочетать с массивными сапогами, соломенными шляпами и сумками-люльками.

Ветровка с бахромой и ковбойские сапоги

Только представьте, насколько удобно вы будете чувствовать себя в брюках прямого кроя, элегантных ковбойских сапогах и ветровке с бахромой. Если все эти вещи подобрать, руководствуясь монохромностью образа, стиль получится оригинальным и свежим.

Блузка с вышивкой и джинсы

Одна из узнаваемых вещей в стиле бохо – блузка с вышивкой. Эта универсальная часть образа может легко сочетаться с любыми джинсами или брюками. Так можно будет собрать повседневный образ, который станет еще и невероятно удобным.

Платье с принтом

Элегантные легкие платья – это узнаваемая печать стиля бохо. Подберите удобный непринужденный покрой и дополните образ осенними сапогами. Если вы хотите подчеркнуть талию, самое время надеть кожаный ремешок, который будет сочетаться с маленькой черной сумочкой.

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Этот образ является ярким свидетельством того, что брюки карго могут стать частью стиля бохо. Подберите одежду таким образом, чтобы она смотрелась как гармоничный ансамбль. Подберите куртку с бахромой, которая будет создавать визуальный интерес.

Струящееся платье

Шифоновые платья романтичные и элегантные. Если сочетать их с ковбойскими сапогами, образ моментально обретает свой смелый характер.

Вязаное крючком платье

Этой весной в центре внимания окажутся длинные платья, так почему бы не подобрать что-то в богемном стиле? Сочетание сразу нескольких цветов в одном образе позволяет подчеркнуть вашу непревзойденность и смелый взгляд на моду.

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Брюки в дырочку

Стиль бохо иногда просто несовместим с элегантностью, но вместе с тем он отвергает все правила. Это вы и сможете подтвердить, выбрав легкие брюки в дырочку с подкладом, которые имеют высокую посадку и расклешенный крой. Это позволяет собрать образ в стиле бохо с оттенком романтичности.

Наряд с жилетом в цветочек

Если вы любите черный цвет, это не повод всегда носить монохромные наряды. Если вам хочется яркого всплеска, наденьте жилет в цветочек, чтобы придать образу оригинальность.

Куртка с принтом

В первые дни весны безупречным вариантом для воплощения стиля бохо станет куртка с цветочным принтом, которую можно сочетать с шелковой блузой, бело-голубыми брюками, расклешенными от бедра и, конечно же, удобными кроссовками.

Вязаная кофта и суперобъемные джинсы

Стиль бохо иногда выглядит так, будто вам совершенно все равно, что надеть. Но при всем при этом данные образы смотрятся просто сногсшибательно. Наденьте вязаную крючком кофту, дополните ее базовой футболкой, а также суперобъемными джинсами и самыми удобными на свете ботинками. Теперь вы чувствуете себя превосходно, выглядите еще лучше, а образ как раз подходит для деньков, когда солнце уже начинает пригревать.