 

День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта

11.03.2023, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

12 марта православные отмечают день памяти святителя Григория Паламы. Это замечательный подвижник, византийский богослов и философ, который прославился на весь мир. Для христиан он стал образцом праведничества, монашеского и молитвенного подвига.

О подвигах и испытаниях Григория говорится в “Похвальном слове св. Григорию”, написанном его современником, учеником св. Филофеем, который был константинопольским патриархом.

Святой Григорий Палама жил в XIII веке и был с рождения аристократом. Он родился в семье сенатора Константина Паламы. Отец мальчика практиковал молитвы и перед смертью стал монахом. После его смерти Григория стал воспитывать император Андроник II.

Благодаря связям, Григорий получил отличное образование. Светская жизнь была ему в тягость, и он мечтал о святом подвиге. В итоге он начал общаться с афонскими монахами и практиковал воздержание. В первую очередь он отринулся от роскоши и излишеств.

Позже Григорий уехал жить на Афон и стал вести там монашеский образ жизни. Он стал молчаливым и кротким, во многом себе отказывал, о чем и мечтал всю жизнь. Так, вспоминая житие святителя, православные отмечают 12 марта 2023 года церковный праздник в его честь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07.21 / Онлайн бонусы здесь и сейчас

27.05.21 / От косметики Селены Гомес до помады от фешн-дизайнера: бьюти-дайджест недели

04.02.23 / Блогеров, выступающих против отказа от иностранных слов, обвинили в «лингвистической стигматизации»

15.07.21 / Данила Козловский показал новые фото подросшей дочери от Ольги Зуевой

22.12.21 / Мнение: О щедрости и дисбалансе

04.01.22 / Хинкали признали блюдом русской кухни

06.11.22 / Отборный мат

06.11.20 / Скандалы: «Квест» от Марины Петренко

16.02.22 / Скандалы: Смольный пытается отстранить инвестора от реконструкции Апраксина двора

06.08.21 / Китай построит задуманные Сергеем Шойгу города в Сибири за 4 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика