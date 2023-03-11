 

В Праге задержали мужчину, вышедшего на антиправительственный митинг с буквой Z на рюкзаке

11.03.2023, 23:25, Новости дня
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В Праге во время митинга под девизом «Чехия против нищеты» задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, ему грозит уголовное наказание, сообщило сетевое издание Idnes.

Антиправительственная акция с участием около 10 тыс. человек прошла в центре Праги на Вацлавской площади. Во время митинга задержали только одного человека с рюкзаком с изображением буквы Z, которая в Чехии считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием, передает РИА «Новости».

Организовала митинг партия «Право. Уважение. Профессионализм», лидер которой юрист Индржих Райхл призвал противостоять нищете, защитить стариков, которым правительство урезало повышение пенсий.

Ранее в Париже полицию закидали бутылками в ходе протестов против пенсионной реформы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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