 

NOS: Полиция Нидерландов применила водометы для разгона заблокировавших одну из главных дорог в Гааге демонстрантов

11.03.2023, 23:25, Новости дня
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Полиция Нидерландов была вынуждена применить водометы для разгона демонстрантов, заблокировавших одну из главных дорог в Гааге, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (Nederlandse Omroep Stichting, NOS).

Как утверждается, водяные пушки были пущены в ход после многочисленных предупреждений со стороны полиции и представителей муниципалитета и требований к демонстрантам разойтись и разблокировать магистраль, которая соединяет Гаагу с Амстердамом, Роттердамом, Утрехтом и другими городами. Даже после этого некоторые демонстранты остались на дороге, в связи с чем были задержаны и доставлены в близлежащие полицейские участки, передает ТАСС.

Несанкционированная акция была организована движением Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), выступающим против выделения правительством Нидерландов субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь.

Напомним, с 20 февраля посольство РФ в Нидерландах решило перестать принимать посетителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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